مجموعات الواتساب تثير قلق الآباء في بريطانيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشف مسحُ حديث أن اثنين وستين بالمئة من الآباءِ البريطانيين يشعرون بالقلق من احتمالِ تعرُضِ أطفالهم للمضايقةِ الإلكترونية في الدردشاتِ الجماعية عبر واتساب. وأعرب ثمانيةُ من أصلِ عشرة من الآباء عن قلقِهم بشأنِ طبيعة دردشات المجموعات المغلقة، والمُستخدمة على منصاتٍ مثل واتساب.

وحذر الخبراء من أن الدردشةَ الجماعية يمكن أن تكونَ مصدرَ غضبً للأطفال، إذ يمكن لطفل واحد أن ينشر صورة تجعل شخصًا ما يشعر بأنه مستبعد، لكن الدردشات الجماعية لها أيضاً القدرة على منع شعور الأطفال بالعزلة لأنه يمكن أن يمنحهم فرصة للقضاء على السلوك السيئ والوقوف مع بعضهم البعض.

وأجريت الدراسة الاستقصائية على أكثر من 2000 من الآباء من قبل منظمة أمان الإنترنت، وأوضح الآباء أنهم يشعرون بالقلق من طبيعة المجموعات المغلقة، فهم لا يعرفون ما هو محتوى المحادثة وكيف تؤثر على أطفالهم، وثبت أن الأمهات والآباء للأطفال الذين تتراوح أعمار أطفالهم بين 11 و13 هم الأكثر اهتماما بشكل عام.

وأظهرت النتائج أن 62% من الآباء يشعرون بالقلق من أن طفلهم لن ينفتح ويتحدث عن المشاكل التى يواجهها على الإنترنت.

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