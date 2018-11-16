عبر "وتسآب".. هكذا تكتشف الشخص الذي قام بـ"حظرك"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في تطبيق المحادثة الشهير "واتسآب"، يبقى "البلوك" الأكثر شهرةً. فهو الوسيلة التي من خلالها يستطيعُ الشخص وضع حدٍّ لأي شخصٍ يزعجه عبر التطبيق. إلاّ أنه في بعض الحالات، يرسل الواحدّ منا رسالةً إلى شخصٍ آخر عبر "واتساب". من المفترض أن تصل هذه الرسالة، والأمر الذي يؤكد ذلك هو بروز الإشارة الرمادية على شكل "صح" في أسفل الرسالة المُرسلة. لكن هناك بعض الأوقات التي يبدو أن الرسالة لم تحصل إلا على علامة "صح" واحدة. هذا الأمر قد يدفع بالمستخدم إلى الاعتقاد أنّ الشخص الذي تمّ أرسال الرسالة إليه قد قام بحظره. قد يكون هذا الشكّ غير صحيحاً، إذ من الممكن أن يكون هاتف الشخص المستهدف بالرسالة غير موصول بالإنترنت.

ولكن، كيف نتأكد من قيام أي شخصٍ بحظرنا؟

هي مؤشرات عديدة تدلنا على ذلك، ونكشفها في السطور التالية:

- عندما تفتح اسم الشخص على "وتسآب"، وفجأة لم تجد علامة آخر ظهور - Lastseen، فذلك يعني أنه قام بحظرك.

- إذا وجدت أن صورة الشخص الآخر اختفت فجأة، فقد يكون ذلك بمثابة مؤشر إلى "حظر".

- يمكن التأكد من هذه المؤشرات من خلال إرسال رسالة، ثم مراقبة الإشارات الرمادية والزرقاء التي تدل على وصول الرسالة. ففي حال بقيت إشارة "صح" واحدة رادية، فهذا يعني أن الشخص الآخر قام بحظرك.

في الوقت نفسه، فإن هذه المؤشرات السابقة ليس كافية للتأكد من الحظر، إذ باستطاعة أي مستخدم أن يوقفها من تلقاء نفسه من خلال استخدام تطبيقات خاصة بذلك، من دون أن يعني ذلك للآخر حظراً.

إلاّ أن الطريقة الأساس التي من خلالها تستطيع التأكد من أن الشخص الآخر قد قام بحظرك عبر "وتسآب"، هي من خلال إنشاء مجموعة على وتسآب، والسعي لإضافة الشخص المشكوك بأمره إلى هذه المجموعة. في حال لم تتمكن من ذلك، فيعني ذلك أنه قام بحظرك.

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