تعرف إلى أفضل الهواتف المميزة بمواصفاتها للعام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعتبر العام 2018 من أكثر الأعوام التي شهدت تنوعاً في الهواتف الذكية المتطورة جداً. ففي الربع الأخير منه، كانت أبرز الشركات العالمية المصنعة للهواتف الذكية، تتنافس فيما بينها على إنتاج أفضل الهواتف للمستخدمين، مثل "آبل" و "سامسونغ" و"هواوي" و"غوغل".

ومع نهاية العام 2018، إليكم أفضل هواتف العام بناء على التصميم والتصميم المستقبلي، الكاميرا، الصوتيات، الشاشة، عمر البطارية، والسعر.

التصميم:

- غلاكسي نوت 9 المميز بقلمه الذكي.

- آيفون إكس إس ماكس المميز بشاشته العملاقة.

- هواوي ميت 20 برو بتصميمه النحيف وضمه لأكبر بطارية في عالم الهواتف الذكية بقوة 4200 ملي أمبير، بالإضافة إلى احتوائه على قارئ بصمة الأصابع تحت الشاشة.

- هاتفا أوبو فايند إكس وفيفو نيكس: تميز هذان الهاتفان بكاميرا أمامية مخفية أعلى الجهاز، تظهر فقط عند الحاجة إليها عن طريق جهاز متحرك.

- هاتف شاومي مي ميكس الذي جاء بفكرة مشابهة للهاتفين أوبو فايند إكس وفيفو نيكس، إلاّ أن الكاميرا تظهر يدوياً عن طريق المزلاق.

- هاتف زد تي غي نوبيا إكس الذي جاء بشاشتين إحداهما في الأمام والأخرى في الخلف. وتخلت الشركة المصنعة عن الكاميرا الأمامية تماماً، إذ يمكن استعمال الكاميرا الأساسية للسيلفي أو مكالمات الفيديو عند استخدام الشاشة الخلفية.

قدرات التصوير والصوت:

في التصوير:

- هواوي بي 20 برو المزود بـ5 كاميرات أمامية.

- كاميرا بيكسل 3 لجهة الوضع الليلي.

- آبل إكس إس.

- سامسونغ غلاكسي نوت9.

في الصوت:

جاءت معظم الهواتف بسمّاعة واحدة أسفل الجهاز، إذ لم يعد هناك مكان كافٍ لوضع سماعة أو سماعتين في واجهة الجهاز.

غير أنّ سامسونغ استطاعت أن تزود هاتفها النوت 9 بسماعتين، إحداهما بالأعلى والأخرى بالأسفل مع تضمين نظام دولبي أتموس Dolby Atmos، بالإضافة إلى ميكروفون ذي نقاء قل نظيره ليجعل منه الأفضل من ناحية الصوتيات في سوق الهواتف الذكية.

الشاشة والبطارية

في الشاشة:

رغم أن شاشة هاتف Razer 2تفوقت على الجميع بترددها الذي بلغ 120 هرتز، إلا أن عيبها يكمن في أنك لن تستطيع أن تستمتع بها في الأماكن المفتوحة تحت أشعة الشمس أو في أماكن الإضاءة العالية.

إلا أنّ سامسونغ تميزت بشاشتها سوبر أموليد Super Amoled والتي استعملتها في هاتفها غالاكسي إس 9. لكن الغلبة هنا كانت من نصيب غالاكسي نوت 9، حيث جاء بنفس التقنية ولكن بشاشة أكبر 6.4 بوصة بدقة 1440 x 2960 وبكثافة 516 بكسل لكل بوصة داعمة لتقنية HDR10 وتشغل ما نسبته 83.4 في المائة من واجهة الجهاز لتتربع على قائمة أفضل شاشة هاتف ذكي في 2018 بعد مقاومة شرسة من هاتف آيفون اكس إس ماكس.

في البطارية:

رغم التطور الهائل في سوق الهواتف الذكية، إلاّ أن الشركات المصنعة لم تجد حلاً لمعضلة "عمر البطارية". فعلياً، فإنّ كل الهواتف الرائد لا يتجاوز عمر البطارية فيها اليوم الواحد تقريباً. إلاّ أنّ هاتف هواوي مايت 20 برو، هو صاحب البطارية الأطول عمراً، إذ يمكنك استعماله لمدة يوم ونصف بالاستعمال العادي وإلى غاية يومين بالاستعمال البسيط خصوصاً عند تشغيل نمط حفظ الطاقة. Battery Saver ويعزى ذلك للبطارية الجبارة ذات 4200 ملي أمبير ساعة، والتي تدعم الشحن السريع الفائق، حيث تصل إلى 70 في المائة في 30 دقيقة فقط، كما أنها تدعم الشحن اللاسلكي العكسي فيمكنك شحن هواتفك الأخرى الداعمة لخاصية الشحن اللاسلكي عن طريق وضعها على ظهر المايت 20 برو.

السعر

يعتبر سعر الهاتف هو العامل الأبرز في اختيار المستخدم. فسامسونغ سعّرت هاتفها النوت 9 بنحو 1000 دولار تقريباً، فيما يصل سعر هاتف آيفون اكس إس ماكس إلى 1500 دولار.

وبرز هاتف ون بلس 6 تي كأحد أفضل الهواتف الرائدة، حيث جاء بإمكانات عالية جداً وبعتاد ومواصفات تقارع الهواتف الرائدة، فزودت الشركة هاتفها بأحدث معالجات كوالكوم سناب دراغون 845، ذاكرة عشوائية 8 غيغابايت وذاكرة داخلية 128 غيغابايت، شاشة أموليد 6.4 بوصة وكاميرتين خلفيتين بدقة 16 ميغابكسل مع قارئ بصمة مدمج تحت الشاشة مع إمكانية استعمال الكاميرا الأمامية لفتح الجهاز عن طريق تقنية التعرف على الوجه. إلاّ أن المفاجأة كانت في أن سعر هذا الهاتف لا يتجاوز الـ500 دولار.

مصدر الصورة: Piktag

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