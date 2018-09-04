فرنسا تقرر منع "الهواتف الذكية" في المدارس نهائيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بعد طول نقاش وجدال حول موضوع جلب الأطفال الهواتف للمدارس من قبل التلاميذ، كان يوم الاثنين 3 سبتمبر/ أيلول هو أول يوم تنفذ فيه فرنسا قرارها الرامي بحظر الهواتف الذكية في المدارس بالنسبة للتلاميذ أقل من 15 سنة، وهي خطة كانت ضمن حملة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" أيام الانتخابات الرئاسية الفرنسية"، وقال وزير التعليم الفرنسي، "جون ميشيل بلانكيه"، إن "حظر الهواتف الذكية سيشجع الأطفال على اللعب في الخارج في أوقات الاستراحة والغداء، كما أن حظر الهواتف قد يقلل من ظاهرة "التنمر الإلكتروني"، وفق موقع "businessinsider"

وقال بلانكيه: "في يومنا هذا، الأطفال لا يلعبون في وقت الاستراحة كما في السابق، فكلهم مشغولون بهواتفهم، ومن ناحية تعليمية، هذا الأمر خاطئ"، وتمنع المدارس في فرنسا الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة داخل الصفوف، ولكنها لا تمنع استخدام الهواتف في أوقات الغداء وبين الحصص..

وأضاف بلانكيه: "الهواتف قد تكون ضرورية في الحالات الطارئة، لذلك ستكون موجودة ولكن محظورة"، وسيشمل الحظر المدارس الابتدائية والإعدادية، فيما سيستمر السماح للأطفال باستخدام الهواتف في المدارس الثانوية..

اقرأ أيضا:

هواتف ذكية جديدة تتخاطف الأضواء في برشلونة



