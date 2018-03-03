هواتف ذكية جديدة تتخاطف الأضواء في برشلونة

أخبار الآن | برشلونة -اسبانيا (وكالات)

اجتاحت موجة جديدة من الهواتف الذكية الفاخرة المؤتمر العالمي للجوّال الذي اختـــتم أعماله أمــس الجمعة في برشلونة، حيث تسابقت جميعها لكسب حصة من سوق الهواتف الذكية الذي يتنامى حجمه عالمياً،

بالرغم من أن غالبية الهواتف الذكية هذا العام لا يبدو أنها ستبهر عشاق الأجهزة الجديدة، خصوصاً وأن غالبيتها تشبه هواتف العام الماضي.

ويشير خبراء إلى أن مساحة الابتكار في تصميم الهواتف الذكية آخذة في الاضمحلال لصالح الذكاء الاصطناعي.

كما أظهرت دراسة حديثة لشركة «جارتنر» أن مبيعات الهواتف الذكية عالمياً سجلت خلال الربع الرابع من العام الماضي أول انخفاض لها منذ 2004، بنسبة 5.6% بالمقارنة من نفس الفترة من العام الماضي، وبواقع 408 ملايين جهاز.

وكشفت «سوني موبايل» النقاب عن هاتفيها الجديدين «إكسبيريا XZ2» و«إكسبيريا XZ2 كومباكت»، متخلية أخيراً عن الحواف العريضة، ومحدثةً تقدماً فريداً في هندسة وتصميم مجموعة «إكسبيريا»، من حيث طرح مفهوم متجدد لتوفر تجارب ترفيهية غامرة.

وأما هاتفا سامسونغ «غالكسي إس 9»، و«غالكسي إس 9 بلس» فتم تزويدهما بخصائص جديدة من الذكاء الاصطناعي، للتعبير بوسائل أكثر ذكاءً من خلال الصور والفيديوهات والوجوه التعبيرية الفريدة. ويتميز الهاتفان الجديدان باحتوائهما على الكاميرا الأكثر تقدماً من سامسونغ في عالم الهواتف الذكية.

وأطلقت «إتش إم دي» HMD العالمية المطوّرة لأجهزة هاتف نوكيا، أربعة هواتف ذكية جديدة ضمن محفظة هواتفها الذكية الحائزة الجوائز، تشمل هاتف نوكيا 8 سيروكو وهاتف نوكيا 7 بلاس وهاتف نوكيا 6 الجديد وهاتف نوكيا 1.

بدورها أطلقت شركة إل جي إلكترونيكس لأول مرة في تاريخها أول هاتف نقال مزود بالذكاء الاصطناعي من فئة ThinQ في برشلونة، بالبناء على منصة هاتفها الناجح «إل جي في30» لكنها دمجت فيه التقنيات الجديدة للذكاء الاصطناعي، ليتضمن الجهاز الجديد «LG V30S ThinQ» مجموعة أوسع من المزايا والوظائف التي تلبي تماماً احتياجات المستخدم اليوم وتلبي متطلباته وتتناغم مع سلوكه.

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