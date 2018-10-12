هاتف جديد بـ 5 كاميرات

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تسريبات جديدة كشفت أن شركة هواوي، تستعد لإطلاق هاتفها الجديد P30 Pro " بي 30 برو" وذلك العام المقبل بمواصفات ثورية.

كما حققت هواوي نجاحاً كبيراً بفضل هاتفها الذكي P20 Pro " بي 20 برو"، والذي تضمن ثلاث كاميرات، مع تقنيات ذات جودة عالية للتصوير في إضاءة منخفضة، إلى جانب التقريب البصري أكبر X3.

وتأتي مواصفات الهاتف الجديد، المزوّدة بكاميرا ثلاثية تشبه تلك التي طرحتها هواوي سابقاً في P30 Pro " بي 20 برو"، بالإضافة إلى مستشعر بدقة 40 ميغا بيكسل، وكاميرتين بدقة 22 و12 ميغابكسل، وفقا ما كشف موقع "تيك كونفيجراشين".

وسيضم الجهاز الجديد شاشة عرض عالية الدقة بقياس 6.5 بوصة، مع تقنية قارئ البصمات أسفل الشاشة.

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