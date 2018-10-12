فيسبوك تكشف تفاصيل فضيحة الاختراق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت شركة فيسبوك عن عدد الحسابات التي اخترقها قراصنة خلال الخرق الأمني الضخم، الذي أعلنت عنه منذ أسبوعين.

وقالت فيسبوك إن هاكرز اخترقوا 29 مليون حساب على الموقع، وهو عدد لم يكشف من قبل، حيث كانت الشركة قد ذكرت في البداية أنه تم اختراق 50 مليون حساب، إلا أنها لم تكن على علم فيما إذا كان قد أسيء استغلال تلك الحسابات، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.

واخترق الهاكرز أسماء أو عناوين البريد الإلكتروني، أو أرقام هواتف نحو 29 مليون حساب.

ومن بين تلك الحسابات، حصل الهاكرز على مزيد من البيانات من 14 مليون حساب، مثل الموطن وتاريخ الميلاد.

كما أثار الهاكرز خللا بمليون حساب، إلا أنهم لم يحصلوا على أي معلومات.

وتعتزم الشرطة إرسال رسائل إلى من جرى اختراق حساباتهم.

وأشارت فيسبوك إلى أن تطبيقات طرف ثالث، وأخرى مملوكة من الشركة مثل واتساب وإنستغرام لم تتأثر بالاختراق<<

ولم توضح الشركة ما إذا كان الخرق مرتبطا باختراق حسابات أم بتسرب معلومات، كما أنها لم تتوصل إلى الجاني، لكنها أشارت إلى أنها أبلغت الشرطة بالأمر.

وقالت الشركة إن الاختراق مصدره تغيير أدخلته "فيسبوك" على خاصية تحميل مقاطع الفيديو في يوليو عام 2017، وأوضحت أن القراصنة تمكنوا من سرقة رموز الدخول، وهي مفاتيح إلكترونية تسمح للمستخدمين بالولوج لحساباتهم.

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