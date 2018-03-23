هاتف Galaxy Note 9 قد يأتي بقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

يوضح تقرير جديد أن سامسونغ قد تتجه إلى تضمين جهزها الجديد Galaxy Note 9 مستشعر لبصمات الأصابع مدمج تحت الشاشة من تطوير شركة Samsung Display،

بحيث يجري اختبار هذه الحلول لانتقاء أحدها، مما يعني أن سامسونغ قريبة جدًا من وضع اللمسات الأخيرة على الحل.

ووفق التقرير فإن التأخر في اتخاذ القرار بشأن المفهوم النهائي لهاتف Galaxy Note 9 يعود إلى تأخرها في اعتماد أحد حلول مستشعر بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة، ولكنها تتجه إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن اعتماد مثل هذه التكنولوجيا خلال هذا الشهر.

ويبدو أن هناك ما يكفي من الوقت لشركة Samsung Display لتحسين التكنولوجيا بشكل يلبي توقعات الشركة الأم المصنعة للأجهزة قُبيل إِفْرَاج الجوال في أواخر شهر أغسطس، وبالرغم من أن التكنولوجيا قد لا تكون مثالية في الوقت الحالي، إلا أن سامسونغ ما تزال قادرة على اتخاذ مثل هذا القرار.

ومع إِفْرَاج سامسونج لهواتفها الرائدة Galaxy S9 فقد قامت بتحسين مكان تواجد قارئ بصمات الأصابع ووضعه أسفل الكاميرا بدلًا من أن يكون بجانبها مثل أجهزة Galaxy S8 و Galaxy Note 8، إلا أن المشكلة تكمن في أن وضع المستشعر في الجهة الخلفية للهاتف يقيم إلى تقليل المساحة المتاحة التي يمكن استغلالها لزيادة سعة البطارية.

تجدر الإشارة إلى أن سامسونج كانت قادرة خلال السنوات السابقة على الانتهاء من المفهوم الرئيسي للهاتف قبل خمسة أشهر من إطلاقه، مما يعني أن الشركة ما تزال تسير على الجدول الزمني المعتاد، مع الإشارة إلى وجود بعض الشكوك حول مدار فعالية قارئ بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة من حيث كفاءة التنفيذ والتكلفة.

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