من هو الفريق الذي يخشى ليفربول مواجهته في دوري الأبطال؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكن فريق ليفربول، الأربعاء، من الفوز على بايرن ميونيخ في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-1.

وبعد انتهاء المباراة، قال يورغن كلوب مدرب ليفربول "إن فريقه أظهر عودته كواحد من أبرز القوى في كرة القدم الأوروبية". وأضاف "كان (فوزا) مهما لأسباب مختلفة. كان مهما على الجانب المالي وأيضا من أجل الثقة." كما لفت كلوب الى أنه "يجب على ليفربول معرفة أننا عدنا. عدنا إلى الواجهة. عدنا إلى قمة كرة القدم. كان ذلك جزءا من الخطة عندما بدأنا مشروعنا. ما زال علينا التطور لكن الفوز على بايرن هنا أمر كبير".

والآن ينتظر ليفربول، في القرعة التي تجري غدا الجمعة، أحد الفرق السبعة التي وصلت إلى ربع نهائي دوري الأبطال: مانشستر سيتي وتوتنهام ومانشستر يونايتد وأياكس أمستردام ويوفنتوس وبرشلونة وبورتو.

وكان كلوب عبّر بعد قرعة الدور ثمن النهائي للبطولة القارية، عن خوف كان لديه من أن توقعه القرعة في مواجهة فريقين هما يوفنتوس الإيطالي وبروسيا دورتموند الألماني الذي ودع البطولة على يد توتنهام الإنجليزي.

في حين أن مدافع فريق "الريدز" جيمس ميلنر أشار الى عدم رغبته في مواجهة فريق آخر هو مانشستر سيتي الذي يعد من أبرز المرشحين للفوز باللقب.

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