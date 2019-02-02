توتنهام يتفوق على مان سيتي في البريميرليغ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حل نادي توتنهام الإنكليزي في ثاني مراكز "البريميرليغ" مؤقتا على حساب مانشستر سيتي، بعد بفوزه 1-صفر على ضيفه نيوكاسل على ملعب ويمبلي، في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز السبت.



وبهذا الفوز رفع توتنهام رصيده إلى 57 نقطة مقابل 56 لمانشستر سيتي الذي يستضيف أرسنال في لقاء قمة الأحد، في حين يتصدر ليفربول الذي يحل ضيفا على وستهام الاثنين المقبل، برصيد 61 نقطة. والأهم أن توتنهام ابتعد بفارق 10 نقاط عن مطارديه الأساسيين وجاريه أرسنال وتشلسي.

ومرة جديدة، استمر غياب هداف توتنهام هاري كين المصاب في أربطة الكاحل، وديلي ألي المصاب بتمزق في العضلة الخلفية مع العلم أن الأخير عاود التمارين مع فريقه في الأيام الماضية، أما الأول فيغيب حتى نهاية الشهر الحالي.

في المقابل، دخل نيوكاسل المباراة منتشيا بعد فوزه على مانشستر سيتي حامل اللقب الموسم الماضي 2-1 منتصف الأسبوع.

وتكرر سيناريو المباراة الأخيرة ضد واتفورد بالنسبة لتوتنهام لأنه انتظر حتى الدقيقة 83 ليسجل له مهاجمه الكوري الجنوبي سون هيونغ مين هدف المباراة الوحيد بتسديدة قوية من مشارف المنطقة أخطأ حارس نيوكاسل السلوفاكي مارتن دوبرافكا في التعامل معها.

وكان توتنهام قد حقق فوزا صعبا على واتفورد أيضا عندما سجل له مهاجمه الإسباني فرناندو يورنتي هدف ترجيح الكفة 2-1 قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

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