كلوب: محمد صلاح سبب مركز ليفربول في البريميرليغ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنكليزي، أن النجم المصري محمد صلاح يمتلك قدرات تهديفية خاصة جدًا.

ويواجه ليفربول فريق بيرنلي في الجولة 30 من البريميرليغ يوم الأحد على ملعب آنفيلد.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: ”محمد صلاح لديه سجل تهديفي رائع جدًا، وهذا هو السبب الرئيسي للمركز الذي وصلنا له في قائمة ترتيب الدوري، وطالما نواصل صناعة الفرص له سينجح في التسجيل مجددًا“.

وتأتي تصريحات كلوب لدعم المهاجم المصري حيث يعاني من أزمة تراجع مستوى خلال الجولات الماضية من الدوري الإنكليزي.

وغاب محمد صلاح عن التهديف خلال الفترة الماضية، ونالت منه الإنتقادات من جانب الصحافة والجماهير، خاصة بعد مواجهة ليفربول وإيفرتون في الجولة الماضية والتي أهدر خلالها فرصتين خطيرتين للريدز.

وسجل النجم المصري هدفًا وحيدًا في آخر 6 مباريات للريدز، كما أنه فشل في تسجيل أي هدف خلال 3 مباريات متتالية في البريميرليغ لأول مرة، وهو ما وضعه تحت ضغط الإنتقادات خاصة بعد أن فقد فريقه صدارة ترتيب الدوري لمصلحة منافسه مانشستر سيتي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري الإنكليزي برصيد 71 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

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