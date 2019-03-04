بعد التعادل مع افرتون.. كلوب يلوم صلاح ويقول: فقد لمسته!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بعد التعادل السلبي الذي انتهت به مبارة ليفربول مع ايفرتون ، خرج يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول ليلوم محمد صلاح على أدائه بالمباراة .

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المواجهة التي شهدها ملعب جوديسون بارك. مساء الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز وصفها يورغن بأنها كانت صعبة .

وأشار كلوب، إلى أن محمد صلاح نجح في تشكيل خطورة كبيرة على مرمى إيفرتون، لكنه وجه اللوم له في اللمسة الأخيرة.

وبرر المدير الفني الألماني الهزيمة بأسباب عدة منها " لأن المنافس كان شرسًا، و الرياح كانت شديدة، ولم تساعد أي شخص".

وأضاف: "المباراة كان من الصعب السيطرة عليها، سنحت لنا ثلاث أو أربع فرص محققة للتسجيل سواء لمحمد صلاح أو فابينو".

وقال ايفرتون إنه لم يرى أي فرص اتيحت لايفرتون بالمقابل .

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