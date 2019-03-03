ناشطة حقوقية تواجه عقوبة السجن والسبب.. "دب صغير"!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



تواجه الناشطة الحقوقية كاثرين مكارتني حكما بالسجن لـ 15 يوما وغرامة مالية بـ 1300 دولار أمريكي، بعد أن قامت بتحريرها دبا صغيرا من مصيدة وضعها موظفو حماية البيئة، في شهر أكتوبر 2018.

وفي التفاصيل، فقد قامت الناشطة المذكورة بالعبث بمصيدة دب أرضية، نصبت بالقرب من منطقة سكنية في محاولة للقبض على دب بالغ يطلق عليه اسم "Momma Bear"، وذلك في ولاية نيوجيرسي الأمريكية. وكان الدب قد تورط مؤخرا في حادثتين منفصلتين مع سكان المنطقة، إلا أن أحدا منهم لم يصب.

وأكدت الناشطة أنها لم تندم أبدا على إنقاذها الدب الصغير، الذي وقع في المصيدة عن طريق الخطأ، مضيفة أنها "تعد نفسها مذنبة في تعطيل القانون ومنع القتل الشرعي للحياة البرية". كما ذكرت الناشطة كيف كان صراخ الدب الصغير لأمه فظيعا ومؤثرا، إثر وقوعه في المصيدة، وأنها اتخذت قررا أخلاقيا وصائبا عندما حررته ليعود إلى أمه، في حين تنوي الطعن في القرار القضائي الصادر.

من جهتها، تعتبر المحكمة أن المصيدة وضعت لحماية سكان المنطقة من الدببة، وأنها موجودة لنقل الدب البالغ إلى منطقة أخرى، في نهاية المطاف. في حين أن مكارتني ترى أن وكالة حماية البيئة تستخدم القانون لإسكات الناشطين، مؤكدة أن ذلك لن يتم، وتابعت قائلة: "تلك حيوانات بريئة، وأنا لن أتوقف عن النضال".

وفي السياق عينه، يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الناشطة تهما قضائيا متعلقة بنشاطها في مجال حقوق الحيوان، ففي الأعوام: 2016، 2017، 2018، جرى اعتقالها بسبب مشاركتها في مظاهرات منددة بصيد الدببة.

مصدر الصورة: sayidaty

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