حادثة مروعة.. دبٌ يلتهم يدَ امرأة حاولت إطعامه (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعرّضت امرأة تبلغ من العمر 53 عاماً لهجومٍ عنيف من قبل دب ضخم بني اللون، حيث قام بتمزيق ذراعها بالكامل.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ "الحادث وقع بعد لحظات من تفاخر المرأة بقدرتها على إطعام الحيوان، وذلك خلال حفل عيد الميلاد في بيت ضيافة روسي، بمدينة أتشينسك جنوب روسيا".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ "الوحش الغاضب أمسك بيد المرأة الممدودة، بينما كانت تغذيه من خلال قضبان القفص الضيق، وهي الآن تعاني من جروح خطرة نتيجة إصابتها بنزيف دموي كبير"، موضحة أن "السيدة خضعت لعملية جراحة طارئة في جذع ذراعها في محاولة لإنقاذها من عضة الذئب، وهي ترقد حالياً في العناية المركزة".

وحالياً، تجري الشرطة تحقيقاتها بالحادثة مع صاحب دار الضيافة. وقال أحد الحاضرين: "انتهى الأمر بمأساة. لقد انتقم الدب من المرأة، وأكل ذراعها كما لوكان يتناول تناول وجبة احتفالية".

وعادة ما يتم وضع حيوانات برية في قفص خارج بيوت الضيافة لتسلية الزوار في فصل الشتاء، حيث تتجول الدببة كثيراً ولا تتوقف عن الحركة طوال هذا الفصل من السنة.

مصدر الصور: DailyMail

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