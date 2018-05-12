دب يتذوق المثلجات خارج أسوار الحديقة.. والعمال في ورطة كبيرة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة -

لم يكن يعلم عمال حديقة حيوان مقاطعة "ألبرتا" في كندا، أن أخذ دب من الحديقة في جولة خارج أسوار الحديقة سيجلب عليهم الكثير من المشاكل، وقد يدخلهم في دوامة من المسائلات، فالأمر بالنسبة لهم بدا سهلا وفي متناولهم بالرغم من أنه يشكل خطرا على الناس في الشارع..

وفي التفاصيل، قرر بعض العمال في حديقة حيوان مقاطعة "ألبرتا" في كندا أن يقدّموا بعض المثلجات لدب يعيش في الحديقة، الأمر الذي ورّطهم في المتاعب. فقد قام موظفو حديقة "ديسكفري للحياة البرية" باصطحاب الدب معهم في جولة بالسيارة داخل المدينة توقفوا خلالها أمام أحد المقاهي، وفق صحيفة "الغارديان"..





ونشروا عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للدب وهو يتذوق المثلجات في المقهى الأمر الذي استدعى تدخّل السلطات التي فرضت على أصحاب الحديقة غرامة مالية، لأن الترخيص يفرض على مسؤوليها إخطار السلطات قبل نقل أي حيوان خارج الحديقة.

من جهته، اعترف المدير المسؤول عن "ديسكفري للحياة البرية" "دوغ بوس" بذنبه حيث عبّر عن اعجابه بالتنظيم والانتباه الشديد لمثل هذه الأمور في المقاطعة، وظهر الدب "بيركلي" في الفيديو المتداول وهو يخرج رأسه من نافذة السيارة ويتناول المثلجات من يد البائع الذي قدّم له مختلف أنواع المثلجات.

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