صدق أو لا.. الوحدة يمكن أن تهدد حياتك أكثر من السمنة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( nypost )

الوحدة أخطر تهديداً للصحة من السمنة، هكذا حذر الخبراء! فهل لك أن تتخيل؟

و بحسب الدراسة التي أجراها الخبراء، فإن أولئك الذين لديهم علاقات اجتماعية سيئة مهددون بالوفاة المبكرة أكثر بنسبة 50 في المئة مقارنة مع أولئك الذين لديهم علاقات اجتماعية جيدة.

وراجع الباحثون في الولايات المتحدة نحو 218 دراسة حول الآثار الصحية للوحدة والعزلة الاجتماعية.

واكتشف الباحثون أن العزلة الاجتماعية قد رفعت خطر وفاة الشخص بمقدار النصف مقارنة بالسمنة ،التي تزيد من خطر الوفاة بنسبة 30 % فقط.

وقالت الدكتورة جوليان هولت لونستاد ، الكاتبة والأستاذة في علم النفس بجامعة بريغهام يونغ: "إن التواصل مع الآخرين اجتماعياً يعتبر حاجة إنسانية أساسية ، حاسمة للرفاهية والبقاء على قيد الحياة على حد سواء."

ويعتقد الباحثون أن الشعور بالوحدة يجعل الناس يشعرون بأنهم أسوأ من الناحية الذهنية والجسدية - وأن أولئك الذين يعانون من الوحدة يعانون من أعراض أكثر سوءًا عندما يكونون مرضى أكثر من غيرهم .

واقترحت الدكتورة لونستاد إعطاء أولوية أكبر للبحوث المتخصصة بدراسة الشعور بالوحدة مثل المهارات الاجتماعية للأطفال في المدارس.

مصدر الصور: nypost

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