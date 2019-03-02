بعد خسارتهم أمام برشلونة.. لاعبو "الريال" يتعرضون للشتائم!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعرّض لاعبو نادي "ريال مدريد" لكمّ هائل من الشتائم والسباب من قبل عددٍ من أنصار الفريق، وذلك إثر خروجهم من البوابة الرئيسية لمركز "فالديبيباس" الرياضي عقب انتهاء حصتهم التدريبية.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية مقطع فيديو يظهر لحظة تجمهر عشرات المشجعين الغاضبين أمام المدخل الرئيسي للمركز، حيثُ عمدوا إلى توجيه الشتائم للاعبين بعد خسارتهم في المباراة الاخيرة أمام برشلونة بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، الأربعاء الماضي.

وبحسب الفيديو، فقد قام عدد من الأشخاص باعتراض سيارتي كريم بنزيما وغاريث بيل، قبل تدخل عناصر الأمن لتسهيل حركة مرورهم.

ومن المقرّر أن يلتقي الفريقان مجدداً، اليوم السبت، في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

مصدر الصورة: El Español

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