بعد ثلاثية نظيفة بشباك الملكي إليكم تقييم أداء لاعبي البرسا

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مباراة ملتهبة شهدها ملعب سانتياغو برنابيو دارات بين ثائي الكلاسيكو الأشهر في العالم ريال مدريد وبرشلونة ،والتي تمكن فيها الأخير من سحق الملكي بثلاثية مقابل لا شيئ في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الملك.

وبهذه المباراة تأهل برشلونة إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك، بعد عبوره عقبة ريال مدريد، في كلاسيكو الكأس، 4-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

هنا نقدم لكم تقييم أداء لاعبي برشلونة في المباراة بالترتيب العكسي ..

11- سيميدو 6.4

10- روبيرتو 6.7

9- ميسي 6.7

8- راكيتيش‬‎ 6.8

7- بوسكيتس 6.8

6- ديمبلي 6.8

5- بيكيه 6.9

4-ألبا 7.0

3- لينجليت 7.3

2- شتيغن 8.2

1- لويس سواريز 8.6

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