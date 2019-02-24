هدف واحد فقط يفصل صلاح عن دخول تاريخ "البريميرليغ"

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (وكالات)

لا يتوقف نجم ليفربول، محمد صلاح، عن خطفِ الأضواء، وحصد الأرقام القياسية، ويبقى على موعدٍ الليلة أمام تحقيق إنجازٍ فريد من نوعه بتاريخ الدوري الإنجليزي "البريميرليغ".



وسيُصبح الفرعون المصري أسرع لاعبٍ في تاريخ الدوري يحرز خمسين هدفاً لفريقٍ واحد، في حالِ إحرازه لهدفٍ واحد فقط في مواجهةِ اليوم لفريقه أمام مانشستر يونايتد.

ورصيد محمد صلاح الآن 49 هدفا بقميص "الريدز"، وإذا أحرز هدفا لصالح الفريق الأحمر في مباراته رقم 63 مع الفريق، فإنه بذلك يكسر الرقم المسجل باسم آلان شيرار الذي وصل إلى 50 هدفا، خلال 66 مباراة، مع فريق بلاكبيرن روفرز عام 1994.

أما حامل اللقب في فريق ليفربول، أي من سجل أسرع 50 هدفا لصالح الفريق، فهو اللاعب الإنجليزي فرناندو توريس، وحققه خلال 72 ظهورا له مع الفريق عام 2009.

يشار إلى أن أبناء المدرب يورغن كلوب لم يخسروا إلا مباراة واحدة في الموسم الحالي أمام مانشستر سيتي، كما أنهم لم يخسروا إلا مرة واحدة في آخر 7 مباريات أمام مانشستر يونايتد، أي أن التاريخ يلعب معهم أمام الشياطين الحمر.

وفي آخر 10 مباريات أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، نجح ليفربول في إحراز هدف واحد على الأقل في 9 منها، بينما فشل في هذا الشبباك في مباراة واحد فقط.

وفي آخر 11 لقاء لهم أمام "الشياطين الحمر" على ملعب مانشستر يونايتد، نجح ليفربول إجمالا في إحراز 37 هدفا.

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