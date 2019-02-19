الاتحاد الإسباني يجري تغييرات جذرية على بطولة كأس السوبر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الاتحاد الإسباني عن تغييرات جذرية في بطولة كأس السوبر الإسباني وقرر شكلًا جديدًا للبطولة التي تلعب بين بطلي الدوري والكأس المحليين.

وقرر رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي، الشكل الجديد للبطولة التي ستلعب على شكل نصف نهائي مكون من أربعة فرق.

وسيتم تحديد الأندية الأربعة المنافسة على البطولة، بطل الدوري الإسباني وصاحب المركز الثاني وبطل ووصيف كأس ملك إسبانيا.

وستتحول البطولة من مباراة واحدة تجمع بين بطل الدوري الإسباني وبطل كأس الملك إلى ثلاث مواجهات، مباراتين في نصف النهائي ومباراة النهائي من دون وجود مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال روبياليس، في المؤتمر، "ستكون (البطولة) احتفالًا لكرة القدم"، مشيرًا إلى أنها ستساعد على انتشار شعبية أندية "الليغا" الإسبانية في مدن مختلفة من العالم، وفق صحيفة “آس” الإسبانية.

وقرر لويس روبياليس أن البطولة سيتم خوضها خارج الأراضي الإسبانية، وستكون في مدينة واحدة فقط لبضعة أيام، على أن تنطلق النسخة الأولى من هذه البطولة، الموسم الحالي.

وكان لويس روبياليس من أشد المعارضين لإقامة مباريات للدوري الإسباني خارج إسبانيا، والتي اقترحها رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني، خافيير تيباس، ورفض إقامة مواجهة برشلونة وجيرونا التي كان من المقرر إقامتها في مدينة ميامي الأمريكية.

ويتصدر نادي برشلونة الدوري الإسباني حاليا برصيد 54 نقطة مبتعدًا عن الوصيف أتلتيكو مدريد بثماني نقاط، وعن ثالث الترتيب ريال مدريد بتسع نقاط.

وتعادل نادي فالنسيا مع نظيره ريال بيتس في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بهدفين لمثلهما، كما تعادل ريال مدريد مع برشلونة في نصف النهائي بهدف لمثله على أن تقام مواجهات الإياب في 27 و28 من شباط الحالي.

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