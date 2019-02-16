بايرن ميونيخ يعود بالفوز من ملعب أوغسبورغ بالدوري الألماني

أخبار الآن | أوغسبورغ - ألمانيا ( وكالات )

عاد بايرن ميونخ بفوز ثمين على مضيفه أوغسبورغ بثلاثة اهداف لهدفين، أمس الجمعة، في الجولة الـ22 من الدوري الألماني، على ملعب إمبولس أرينا.

وسجل أهداف بايرن كل من، كينجسلي كومان "هدفين" ودافيد ألابا، بينما أحرز ليون جوريتسكا هدفًا عكسيًا، في شباك الفريق البافاري، بعد 13 ثانية من البداية، وأضاف دونج وون جي الهدف الثاني لأصحاب الأرض، في الدقيقة 23.

وبهذا الفوز، أصباح بايرن على بعد نقطتين فقط من دورتموند، المتصدر الذي لعب مباراة أقل، حيث وصل البافاري للنقطة 48، في المركز الثاني، بينما توقف أوغسبورغ عند 18 نقطة، في المركز الـ15.



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