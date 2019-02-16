الإصابات تضرب صفوف مانشستر يونايتد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي غياب لاعبيه أنتوني مارسيال وجيسي لينجارد عن المباراة المقبلة ضد تشيلسي بسبب الإصابة.

وأكد النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني أن لاعبه الفرنسي أنتوني مارسيال سيغيب لفترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان، كما أضاف أن لينجارد سيغيب لنفس الفترة، بسبب إصابة تعرض لها خلال المواجهة ذاتها.

وتنتظر مانشستر يونايتد سلسلة مواجهات قوية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث يلتقي مع تشيلسي في الثامن عشر من فبراير الجاري، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس الاتحاد الإنجليزي، قبل ستة أيام من مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما يستعد الفريق الإنجليزي لمواجهة باريس سان جيرمان في السادس من مارس المقبل، بالعاصمة الفرنسية، في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

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