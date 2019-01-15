إصابة بنزيما تجبر الريال على البحث عن مهاجم جديد!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

صرح النادي الملكي الأسباني ريال مدريد بأن الفحص الطبي الذي أجري للاعب كريم بنزيمة، من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، أظهر انه يعاني من كسر في إصبع الخنصر بيده اليمنى.

وبهذا أصبح نادي ريال مدريد الإسباني، مجبراً على التعاقد مع مهاجم جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتعرض بنزيما للإصابة خلال المباراة التي فاز بها ريال مدريد أمس الأحد 2/1، على مضيفه ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

وخضع بنزيما لفحوصات فجر اليوم الإثنين في العاصمة الإسبانية مدريد، ومن المنتظر أن يصدر ناديه خلال الساعات القليلة، المقبلة بياناً يسلط فيه الضوء على نتائج هذه الفحوصات والمدة المتوقعة لغياب اللاعب.

وإذا تقرر خضوع بنزيما لإجراء جراحة في اليد، فسيكون من المؤكد غيابه عن مباراتي ريال مدريد أمام ليجانيس يوم الأربعاء المقبل في كأس ملك إسبانيا، وأمام إشبيلية يوم الأحد القادم في مسابقة الدوري المحلي.

وقال سانتياجو سولاري مدرب يال مدريد، عقب المباراة، أن كريم بنزيما اضطر لمغادرة الملعب، قبل انتهاء اللقاء، لأنه كان يشعر بألم كبير جراء الكسر الذي تعرض له في إصبع اليد.

وأشارت صحيفة "أ س" الإسبانية، إلى أنه في ظل غياب بنزيما بجانب جاريث بيل وماركو أسينسيو للإصابة سيكون على النادي الملكي مراجعة حساباته فيما يخص التعاقد مع مهاجم جديد هذا الشتاء.

ورغم ذلك، لا يزال سولاري يؤكد أن التعاقد مع لاعبين جدد حالياً، لا يدخل ضمن خططه الراهنة، إلا أن الوضع الحالي في ريال مدريد ينبئ باقتراب دخوله في أزمة كبيرة، نظراً للنقص الشديد في عدد اللاعبين القادرين على شغل مركز المهاجم رقم 9.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد، لم يبرم أي صفقات شراء لاعبين جدد لمواجهة أزمة طارئة، منذ أن أتى باللاعب التوجولي إيمانويل أديبايور عام 2011، ليحل بدلاً من الأرجنتيني جونزالو هيجواين المصاب.

ويعد المهاجم الأرجنتيني ماور ايكاردي، نجم انتر ميلان الإيطالي، هو أبرز المرشحين للانتقال لريال مدريد في الوقت الراهن، حيث أنه يرفض حتى الآن تمديد تعاقده مع فريقه الحالي.

يذكر أن قيمة الشرط الجزائي في عقد ايكاردي مع إنتر ميلان يبلغ 110 مليون يورو.

مصدر الصورة : الموقع الرسمي لريال مدريد

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