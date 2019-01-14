ميسي يحقق رقما قياسيا في الدوري الإسباني

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حقق ليونيل ميسي نجم برشلونة رقما قياسيا جديده بعد تسجيل هدفه رقم 400 في الدوري الإسباني لكرة القدم، في المباراة التي جمعت بين برشلونة وإيبار ضمن منافسات الدوري الاسباني لكرة القدم .

وبهذا الهدف وصل ميسي ايضا للهدف رقم 16 هذا الموسم معززا قائمة هدافى الليغا الاسبانية.

وحقق فريق برشلونة الإسباني، فوزا كبيرا على نظيره إيبار بنتيجة 3-0 ، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الاسباني.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 19 عبر المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز من خلال تبادل رائع بالكرة مع زميله البرازيلي فيليب كوتينيو، الذى وضع له تمريرة فى النهاية يسجل منها الهدف الاول، لينتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.

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