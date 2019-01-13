كلوب يصف أداء ليفربول بالأكثر نضجاً هذا الموسم

أخبار الآن | ليفربول - إنكلترا - (وكالات)

وصف المدرب يورغن كلوب فوز فريقه ليفربول الإنكليزي على برايتون, بهدف دون مقابل , ضمن منافسات الدوري الإنكليزي , بأنه الأداء الأكثر نضجاً هذا الموسم.

وعبر عن سعادته لعودة الفريق إلى مستواه , بعد خسارتين متتاليتين على يد مانشستر سيتي, في الدوري وولفرهابمتون في كأس الاتحاد.

وتسبب النجم المصري محمد صلاح في ركلة جزاء وسددها بنفسه، ليقود ليفربول للفوز بهدف نظيف على مضيفه العنيد، السبت، ويؤمّن موقع فريقه على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 57 بعد 22 مرحلة، مقابل 50 لملاحقه مانشستر سيتي الذي يواجه ولفرهامبتون، الاثنين.

لفوز جاء في وقته المناسب بعد خسارتين على التوالي, لتنطلق على الفور تساؤلات عدة بشأن قدرة الفريق على استعادة اللقب الغائب منذ موسم 1989-1990.

المدير الفني الألماني تحدث ساخرا، وذكر منتقدي أداء الفريق أمام برايتون بأن ليفربول ليس سحرة "هارلم غلوبتروترس"، في إشارة إلى فريق كرة السلة الأميركي، الذي اعتاد أداء مباريات استعراضية تمزج المهارة بالكوميديا، لكنها بالتأكيد تبتعد تماما عن أجواء المنافسات الحقيقية.

كلوب قال: علينا تحقيق النتائج، كانت المباراة صعبة بما فيه الكفاية (..) لم يكن أفضل أداء لنا هذا الموسم، لكنه كان الأداء الأكثر نضجا لهذا الموسم. وهذا أمر مهم جدا".

وتابع المدير الفني المخضرم توضيح فلسفته: ""في يوم جيد ، يمكن للجميع الفوز بمباريات كرة القدم.. في يوم متوسط​​، لا تستطيع الكثير من الفرق الفوز، ولكن في يوم سيئ ، لن يتمكن سوى عدد قليل من الفرق من الانتصار".

ثم راح كلوب يفسر أهمية الفوز الذي تحقق بعد خسارتين أمام مان سيتي وولفرهامبتون على التوالي قائلا: " "إذا سقطت من فوق الحصان، فأفضل شيء يمكنك فعله أن تمتطيه مجددا على الفور (يقصد العودة إلى الانتصارات مرة أخرى).. إنه أمر رائع ، إنه جيد ومهم".

"لم نصنع ضجة كبيرة بعد الهزيمتين ، لنكن صادقين. كنا نعرف أنه من الصعب حقا أن نأخذ النقاط الثلاث هنا.. "أنا سعيد حقا ، حتى مع الطريقة التي أدينا بها. عليك أن تسجل في وقت مبكر وتحافظ على قوة الدفع".

ثم قال: "كانت صناعة اللعب لا بأس بها، لكن إنهاء الهجمات لم يكن بأفضل حالاته، لكن كل ما غير ذلك، الدفاع، ما غيره كان جيدا حققا.. لذا استحقينا النقاط الثلاث".

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