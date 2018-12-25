صفقات انتقال اللاعبين بين الأندية مستمرة.. هذا جديدها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تترقب أوساط كرة القدم العالمية العديد من صفقات انتقال لاعبين من أندية إلى أخرى، لا سيما في المعترك الأوروبي الذي سيشهدُ على أبرز "صفقاتٍ شتوية".

ويبرز أسم لاعب بايرن ميونخ فرانك ريبيري المرشح للرحيل إلى "غلطة سراي" التركي. إلى جانب ذلك، فإنّ صفوف برشلونة ستكون على موعدٍ لإنضمام صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسي رابيو، ونجم أياكس أمستردام الهولندي دي يونغ.

ومن آرسنال، فإنّ وجهة الويلزي آرون رامزي ستكون نحو بايرن ميونخ وذلك بعد حالة التهميش، في حين أن الإسباني إيسكو قرر الرحيل عن ريال مدريد للإلتحاق بزميله السابق كريستياو رونالدو في نادي يوفنتوس. إلى جانب ذلك، فإنّه من المتوقع انتقال البرازيلي كاسيميرو عن النادي الملكي للانضمام إلى مواطنه نيمار في باريس سان جيرمان.

قائمة بأسماء لاعبي كرة القدم وصفقات انتقالهم بين الأندية اللاعب النادي السابق النادي الجديد فرانك ريبيري بايرن ميونخ غلطة سراي التركي رابيو باريس سان جيرمان برشلونة دي يونغ أياكس أمستردام برشلونة آرون رامزي آرسنال بايرن ميونخ إيسكو ريال مدريد يوفنتوس كاسيميرو ريال مدريد باريس سان جيرمان

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