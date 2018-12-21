أولى التصريحات الصحفية لمدرب مانشستر يونايتد الجديد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال النرويجي أولي سولشاير ، المدربُ المؤقت لمانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس، إنه يريد أن يجعل "اللاعبين يستمتعون بكرة القدم".

وفي أول مقابلة معه كمدرب مؤقت، قال سولشاير (45 عاما)، لمحطة مانشستر يونايتد التلفزيونية: إنه يريد أن يرى اللاعبين يقدمون أقصى ما لديهم.

وأضاف: أريد أن أكون على طبيعتي، وأجعل اللاعبين يتطلعون لمشاهدة المشجعين مجددا، هناك مشكلة تتعلق بالنتائج ونرغب في تحقيق الفوز في المباريات وهذه مهمتي، نريد فقط أن نرى اللاعبين يقدمون أقصى ما يستطيعون".

وأضاف سولشاير، الذي ترك منصبه كمدرب لنادي مولده النرويجي، أن جدول المباريات المزدحم المقبل سيمنح كل لاعبي الفريق فرصة لإثارة إعجابه.

وسيحل يونايتد ضيفا على كارديف سيتي، الذي تولى سولشار تدريبه لفترة وجيزة في 2014، يوم السبت في مباراة هي الأولى ضمن خمس مواجهات متتالية سيخوضها الفريق في غضون 15 يوما.

وقال المدرب الجديد "ضغط المباريات في الفترة المقبلة لا يمثل أي مشكلة لأننا نملك تشكيلة مذهلة فلدينا 23 أو 24 لاعبا، جميع اللاعبين يتمتعون بكفاءة وجميعهم سيحظى بفرصة الآن مع هذا العدد من المباريات المقبلة، ستتاح لهم الفرصة لإثبات أنهم ينتمون لمانشستر يونايتد".



اقرا ايضا

أول تصريح رسمي لمورينيو بعد إقالته من مانشستر يونايتد