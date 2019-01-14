مواجهة مصيرية للبحرين أمام الهند في كأس آسيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

يواجه المنتخب البحريني نظيره الهندي والذي قدم أداء أثار الإعجاب في أول مباراتين، وذلك في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى، ضمن منافسات كأس آسيا 2019.

وتتذيل البحرين الترتيب بنقطة واحدة، بينما تملك الهند ثلاث نقاط مثل تايلاند، وذلك عقب خسارتها 0-2 أمام الإمارات رغم أنها قدمت عرضًا هجوميًّا مثيرًا.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست بالمسابقة القارية.

التعادل أو الهزيمة في مباراة اليوم أمام الهند يعني خروج منتخب البحرين مبكراً من بطولة كأس الامم الاسيوية، في حين إذا انتهت المباراة بين البحرين والهند بالتعادل، سيصب هذا في صالح المنتخبين الهندي والتايلاندي، حيث سيضمن لهما المركزين الثاني والثالث.

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