جماهير ريال مدريد ساخطة على بيريز وتطالب بعودة مورينيو

أخبار الآن | مدريد - إسبانيا ( وكالات )

عبّرت جماهير ريال مدريد الإسباني لرئيس النادي فلورنتينو بيريز، عن غضهبا الشديد بعد الهزيمة في موقعة الكلاسيكو أمام الغريم برشلونة للمرة الثانية على التوالي، في أقل من أسبوع.

ووجّهت الجماهير أصابع الاتهام صوب بيريز والويلزي غاريث بيل والمدير الفني الأرجنتيني سانتياغو سولاري، مطالبين برحيلهم عن عملاق العاصمة الإسبانية، بحسب موقع "يوروسبورت" الرياضي.

وهتفت الجماهير مطالبة برحيل بيريز وبيل وسولاري، بينما طالبت بعودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي الإدارة الفنية لبطل أوروبا.

جدير بالذكر أن مورينيو، كان قد تولى تدريب نادي ريال مدريد لمدة 3 سنوات من 2010 حتى 2013، ونجح خلال هذه الفترة في الفوز بلقب الدوري المحلي.

ويرتبط المدرب البرتغالي بعلاقة قوية مع بيريز الذي أبدى في أكثر من مرة إعجابه الشديد بقدرات مورينيو التدريبية وشخصيته القوية، لكن عودة "سبيشل ون" لن تكون مرغوبة من طرف عدد من لاعبي ريال مدريد وأبرزهم قائد الفريق المدافع سيرخيو راموس، الذي تهجم على مورينيو أكثر من مرة.

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