للمرة الثانية خلال 3 أيام .. الكلاسيكو برشلوني

أخبار الآن | مدريد - إسبانيا ( وكالات )

حسم برشلونة نتيجة الكلاسيكو أمام غريمه ريال مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني بالفوز بهدف وحيد على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

فضمن المنافسات المرحلة 26 من الليغا نجح أصدقاء ميسي في حسم نتيجة المواجهة بهدف اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش ليبتعد النادي الكتالوني أكثر في صدارة الدوري بوصوله للنقطة 60، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 48 في المركز الثالث.

وفرض برشلونة في هذه المباراة، سيطرته على ريال مدريد من خلال الاستحواذ بنسبة 52%، مقابل 48% للريال.

وكانت نسبة التدخلات الناجحة لصالح البارسا أيضا بواقع 24 مرة، مقابل 20 للميرنجي، بينما الكرات الهوائية كانت الأفضلية فيها لأصحاب الأرض برصيد 12 مرة، مقابل 8 للبلوجرانا.

وحاول الريال من خلال التسديد 17 مرة، منهم 3 تسديدات فقط على المرمى، بينما برشلونة سدد 10 كرات منهم 4 على المرمى، بينما كانت الركنيات لصالح الريال بواقع 8 ركنيات، مقابل 6 للضيوف.

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