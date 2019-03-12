ملابس زيدان في مؤتمر "الريال" تثير الجدل عبر "تويتر" (صورة)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عقب إعلان نادي ريال مدريد في بيان تعيين الفرنسي زين الدين زيدان مدرباً جديداً لفريقه الأول، خلفاً للأرجنتيني سانتياغو سولاري، عقد رئيس النادي فلورنتينو بيريز، مؤتمراً صحفياً، مساء الإثنين، في قاعة المؤتمرات داخل سانتياجو برنابيو، قدّم خلاله زيدان كمدرب جديد للنادي الملكي.

وخلال هذا المؤتمر، ظهر زيدان بإطلالة ملفتة وشبابية أثارت ردود فعلٍ عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر". وبحسب الصور التي تمّ التقاطها لزيدان من المؤتمر، فقد بدا أنّ الأخير ارتدى بنطال جينز ضيقاً، ومثنياً إلى الأعلى في أسفله، كما ارتدى حذاء رمادياً، وبزّة رمادية وتحتها قميص أبيض.

واعتبر عددٌ من الناشطين أنّ "ما الملابس التي ارتداها زيدان غالية الثمن جداً"، إذ قال أحدهم: "أعلم أن الملابس التي يرتديها زيدان ثمنها اغلى من أثاث منزلنا كله". وأضاف: "بس عيب أنت راجل كبير يعني".

وعلّق آخر: "بركاتك يا شيخ زيدان، بس إيه اللي انت لابسه ده"، فيما كتب آخر: "البنطلون ال زيدان لابسه دا شكله مش زيدان خالص".

مصدر الصورة: تويتر

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