من هو سانتياغو سولاري المدير الفنى الجديد لريال مديد؟ (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( نادي ريال مدريد )

بعد الخسارة المذلة الأخيرة أمام برشلونة قررت إدارة ريال مدريد تعيين الأرجنتيني سانتياغو سولاري كمدير فني مؤقت خلفًا لجولين لوبيتيجي في بيان رسمي صدر على الموقع الرسمي للنادي.

سانتياغو سولاري البالغ من العمر 42 عامًا، يمتلك سجلا تدريبيا قصيرا للغاية، فقد كان المدير الفني لفريق الكاستيا لريال مدريد أو فريق الرديف منذ يوليو 2016 وكان قبلها مدربًا لفرق تحت 19 عاماً لمدة 6 أشهر وقبلها كان مديرًا فنيا لفريق تحت 18 عامًا للملكي وبدأ مهمته في هذا الفريق في يوليو 2015.

سولاري كمدير فني لفريق الكاستيا في الموسم الحالي لعب 10 مباريات استطاع الفوز في 5 وتعادل في 4 وخسر في مباراة واحدة، أما في موسم 2017-2018 فقدى لعب 38 وفاز في 14 مباراة فقط وتعادل في 13 وخسر 11، إجمالاً قاد سولاري الكاستيا في 86 مباراة ، حقق الفوز في 32 مباراة ، مقابل 32 تعادلاً، و25 هزيمة، سجل اللاعبون 112 هدفاً، وتلقت شباكهم 92 هدفاً، ونسبة الفوز بلغت 37 بالمئة فقط.

أما مسيرته كلاعب فبدأت في الأرجنتين وتحديدًا في فريق نويلز الأرجنتيني، ولعب حتى اعتزاله في 2011 في عدد كبير من الأندية منها ريفر بلايت وأتليتكو مدريد وإنتر ميلان وأتلانتي وبينارول بالإضافة إلى ريال مدريد الذى انضم له في 2000 ولعب 131 مباراة وسجل عشرة أهداف، وغالبًا ما كان بديلاً للفرنسي زين الدين زيدان.

ولم يكن سولاري خيارًا دائمًا في المنتخب الأرجنتيني حيث تم استدعاؤه في 11 مباراة فقط طوال مسيرته.

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