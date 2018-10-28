خسارة ثقيلة لريال مدريد أمام برشلونة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

تعرض فريق ريال مدريد لخسارة ثقيلة على يد غريمه المعتاد برشلونة بخمسة أهداف مقتابل هدف واحد, و أحرز اهداف المباراة فيليب كوتينيو ولويس سواريز.

و سدد كوتينيو سدد كرة عرضية على يسار كورتوا من داخل منطقة الجزاء إستقرت في شباكه, ثم تبعه مهاجم برشلونة لويس سواريز ليسجل الهدف الثاني من ضربة جزاء, بعدها قلص الظهير الأيسر لريال مدريد مارسيلو الفارق بتسجيله هدفا في الدقيقة الخمسين من الشوط الثاني قبل أن يعود سواريز ليسجل ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق 74 و 83 و 86.



هذا و يتطلع برشلونة صاحب المركز الثاني بـ18 نقطة والذي يفقد نجمه ليونيل ميسي في المباراة لتحقيق الفوز واستعادة الصدارة من أتلتيكو مدريد صاحب الـ19 نقطة.

في المقابل، يأمل ريال مدريد، التاسع بـ14 نقطة، للاقتراب من المقدمة، وكذلك إنقاذ رقبة مدربه جولين لوبيتيجي التي تعيش تحت ضغط سكين الإقالة.

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