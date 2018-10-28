غموض حول تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة في مواجهة الكلاسيكو

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صعوبة بالغة يعانيها كل من الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة ومواطنه جولين لوبي تيغي مدرب نادي ريال مدريد لوضع وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية التي سيخوض كل منهما موقعة "كلاسيكوالأرض ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

هذا واصطدم مدرب برشلونة بإصابة نجم الفريق وهدافه ليونيل ميسي ، إذ ان تعويضه يحتاج لقرار حاسم يصعب إتخاذه في ظل وزن المهاجم الأرجنتيني وصعوبة المهمة على من ستوكل إليه، وبالمقابل فإن تواضع النتائج التي سجلها ريال مدريد في الفترة الأخيرة ستفرض على لوبيتيغي إجراء تعديلات عديدة على خياراته التكتيكية لتقديم أداء فني جيد.

فيما يجد مدرب ريال مدريد نفسه في حيرة حول اربعة مراكز في الفريق ، بداية بحراسة المرمى مروراً بالظهير الايمن وخط الوسط ونهاية برأس الحربة الصريح.

وتفضل الجماهير المدريدية مشاركة البلجيكي ثيبو كورتوا على حساب زميله الكوستاريكي كايلور نافاس ، إذا يبدو ان هذا الاختيار ليست له علاقة بأداء الحارسين في مباريات الموسم الحالي بقدر ما له علاقة بتاريخ كل حارس أمام برشلونة .

وترى الجماهير بأن نافاس كان حاضراً في عدة انكسارات تعرض لها ريال مدريد امام غريمه برشلونة خاصة في ذهاب "كلاسيكو" الموسم الماضي والذي انتهى كتالونياً بثلاثية نظيفة ، في حين ان البلجيكي يمتلك تاريخاً جيداً أمام برشلونة ، عندما كان لاعباً في صفوف أتليتكو مدريد خاصة في موسمه الأخير (2013-2014).

وفضلت جماهير ريال مدريد مشاركة ألفارو أودريوزولا في مركز الظهير الأيمن على حساب لوكاس فاسكيز ، بينما رشحت ناتشو للعب مكان داني كارباخال الذي تعرض لإصابة أمام سيسكا موسكو الروسي في دوري أبطال أوروبا.

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وحصل النجم المتألق الإسباني إيسكو على دعم كبير من قبل الجمهور الملكي لخوض "الكلاسيكو" في وسط الملعب ليشكل رباعي مع كل من الألماني توني كروس و الكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي كاسيميرو ، على حساب الإسبانيان داني سيبايوس و ماركو أسينسيو.

كما منح المدريديين ثقتهم في المهاجم الدومنيكاني ماريانو دياز ليكون رأس حربة صريح في "الكلاسيكو" الأول له بقميص ريال مدريد على حساب المهاجم الفرنسي كريم بن زيمة الذي غابت بصمته في في مواجهة الفريقين الموسم الماضي.

بالنسبة للفريق الكتالوني ، فإن المشكلة التي تواجه مدربه فالفيردي في تحديد خياراته التكتيكية تتعلق بمركز الظهير الأيمن و اللاعب الذي سيكون بديلاً لميسي الغائب الأبرز عن موقعة "الكلاسيكو".

وتفضل جماهير برشلونة ان يشرك مدرب الفريق الإسباني سيرجيو روبيرتو في مركز الظهير الايمن بدلا من البرتغالي سيميدو ، وذلك بالنظر إلى خبرة الأول والذي يجيد اللعب في عدة مراكز ، مما يمكنه من تأدية اكثر من دور تكتيكي في المباراة ، وأن إشراكه في مركز الظهير الأيمن سيكون افضل من إقحامه في وسط الملعب.

وتبقى الحيرة أمام جماهير الفريق الكتالوني ، حول اللاعب الذي سيخلف ميسي في اللقاء الجماهيري ،

حيث انقسمت الجماهير بين رافينيا الذي قدم مباراة جيدة ضد إنتر ميلان في دور أبطال أوروبا ، وسجل هدف التقدم لفريقه، و بين الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي قدم مؤخراً أداء جيداً ، مع تسجيل تفوق طفيف لرافينيا الذي يتمتع بخبرة اكبر ، لأنه يلعب للفريق منذ مواسم.

هذا وتخشى الجماهير الكتالونية ان يتم الاعتماد على التشيلي ارتورو فيدال كلاعباً أساسياً على حساب ميسي في تشكيلة الفريق ، وهو الذي عجز عن الفوز بالرسمية حتى الآن.



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