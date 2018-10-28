إبن ميسي يحرج والده.. شاهد ما ضبطته عدسات الكاميرا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في لقطة بريئة، اقتنصت الكاميرات مشهدا مضحكا لإبن ميسي "تياغو" ووالده الذي بدا محرجا من ما بدر من إبنه..



في التفاصيل، وثق أحد المشجعين مقطع فيديو يثبت كيف "خان" تياغو نجل "ليونيل ميسي" والده، في مشهد وصفه البعض بالغريب، حيث تم تداوله بشكل كبير، وفق موقع "calciomercato".

اذ ظهر في المقطع المصور خلال مباراة جمعت الفريق الكتالوني ضد إنتر ميلانو الإيطالي على مدرجات ملعب "كامب نو"، كيف كان تياغو منهمكا بالرسم بينما كان والده يتابع المباراة من بعيد بسبب إصابته في ذراعه.

وبعدما انتهى من الرسم، قدّم "تياغو" الورقة لوالده نجم فريق برشلونة الذي كان يجلس إلى جانبه، ليتبين أن الرسمة عبارة عن شعار "نادي يوفنتوس" الإيطالي الذي ضم إلى صفوفه "كريستيانو رونالدو" الغريم الأول لميسي منذ سنوات..

من جهته، اكتفى ميسي بمبادلة ابنه ابتسامة صغيرة ثم أكمل مشاهدة اللعبة، اليكم الفيديو:





مصدر الصورة: موقع (tribuna)



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