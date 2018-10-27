فالفيردي يحذر لاعبيه من خطورة ريال مدريد

أخبار الآن | إسبانيا ( وكالات )

حذر إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، لاعبيه من قوة ريال مدريد، قبل مباراة الكلاسيكو، غدًا الأحد، على ملعب كامب نو، في الجولة العاشرة من الليجا، رغم تعثر الفريق الملكي مؤخرًا.

وقال المدرب الإسباني، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: أن فريقه يأتي للكلاسيكو، لتتويج ما قام به في المباراتين الماضيتين هذا الأسبوع.. مع تأكيده أنه ينتظر أن يكون ريال مدريد أفضل، لأنه كلما كان في وضع صعب، كلما كان أخطر.



وأضاف: "نحن لا نركز على موقف ريال مدريد الحالي، إنها مباراة جديدة، أمام خصم لديه الإمكانيات الكافية لتقديم مواجهة قوية.. لديهم لاعبون عظماء وفريق رائع، بغض النظر عن العثرات الماضية".

وعن تشكيلة الكلاسيكو، واحتمال مشاركة رافينيا، قال فالفيردي: "لقد استقريت عليها بالفعل، لكن لن أفصح عنها.. رافينيا لعب مباراة جيدة أمام الإنتر، لكن مواجهة الغد مختلفة".

وبشأن غياب ليونيل ميسي، أجاب: "علينا أن نؤمن بقدراتنا، سواء بوجود ميسي أو بدونه، لأن التكاتف والعمل الجماعي، هو ما جعلنا نحصد الألقاب بالموسم الماضي، يجب أن نستمر على ذلك، في الدفاع والهجوم".

وبخصوص أول كلاسيكو بعد رحيل رونالدو، رد المدرب: "ريال مدريد في الكثير من الأحيان يقدم مباريات رائعة، لديهم العديد من النجوم لتعويض الغائبين.. رونالدو غائب عنهم منذ بداية الموسم، ونحن نفتقد ميسي منذ أسبوع، إنهم يمرون بفترة سيئة، وعلينا أن نتطلع لتحقيق الفوز".

وتابع: "هذا الكلاسيكو ليس أقل، بسبب غياب ميسي وكريستيانو، لا تزال المنافسة والتوتر موجودين، إنها مباراة أكثر من ثلاث نقاط".

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