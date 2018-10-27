الفيفا يرجئ اتخاذ قرار بشأن تعديل مونديال الأندية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أرجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اتخاذ أي قرار بشأن مقترحات لتعديل صيغة مونديال الأندية واستحداث دوري للأمم، وشكل لجنة لدراستها، بحسب ما أعلن رئيسه جاني إنفانتينو الداعم بقوة لهذه التعديلات المثيرة للجدل.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع لمجلس الفيفا في العاصمة الرواندية كيغالي، :"اتخذنا قرارا بتشكيل لجنة لتعزيز مسار التشاور بخصوص كأس عالم للأندية معدلة ودوري عالمي للأمم".

وأوضح أن اللجنة ستتقدم بـ"اقتراحات ملموسة" تعرض على الاجتماع المقبل للمجلس، والمقرر في مدينة ميامي الأمريكية في آذار/مارس.

ولاقت اقتراحات إنفانيتنو للتعديلات التي قال أنها ستوفر عائدات بمليارات الدولارات، انتقادات من أطراف متعددين يعتبرون أن جدول المباريات مزدحم بما فيه الكفاية ولا يتحمل إضافة مسابقات جديدة.

ووصلت الانتقادات الى حد اتهام إنفانتينو الذي يتولى رئاسة الاتحاد منذ مطلع 2016، بالدفع نحو هذه الاقتراحات لتعزيز حظوظه بالفوز بولاية جديدة على رأس الهيئة الدولية في الانتخابات المقررة في حزيران /يونيو 2019.

وكان من أبرز المعترضين رئيس الاتحاد الأوروبي السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، والذي أفادت تقارير صحافية أنه لوح بانسحاب ممثلي الاتحادات الوطنية في القارة من اجتماع الفيفا في حال لم يؤخذ برأيهم.

وقال إنفانتينو "أنا سعيد بالمساهمة اليوم في السلام على الصعيد العالمي اذا كان البعض يرون الأمر (التعديلات) دراماتيكية الى هذا الحد".

أضاف "الجميع متفقون على أن كأس العالم للأندية تحتاج الى تعديل، الجميع في العالم لدى البعض اهتمامات مختلفة. لن نقرر اليوم حول كيف نقوم بالتعديلات، ثمة آراء مختلفة على طاولة البحث".

الا أن الرئيس السويسري الإيطالي للاتحاد الدولي، اعتبر أن "من واجب الفيفا تنظيم البطولات، لذا لا أفهم لم لا يمكننا الحديث عنها".

ويقترح إنفانتينو رفع عدد المشاركين في كأس العالم للأندية من 7 الى 24 وإقامتها مرة كل أربعة أعوام بدلا من مرة سنويا، واستحداث دوري عالمي للأمم كل عامين، مع وعد بعائدات من مستثمرين لهاتين المسابقتين تصل الى 25 مليار دولار على مدى 12 عاما، وعد بأن يتم توزيعها على الأندية والاتحادات القارية.

واعتبر رئيس الفيفا أنه من الأفضل أن يقوم الاتحاد الدولي بتنظيم بطولة توزع عائداتها على مختلف الأطراف، بدلا من أن تقوم الأندية الأوروبية الكبيرة بجولات صيفية تعود عليها حصرا بإيرادات ضخمة.

وقال "الجميع سعداء بالتنقل حول العالم لمحاولة جني أكبر قدر ممكن من الأموال. الهيئة الوحيدة في كرة القدم التي تقوم بأعمال التضامن والتنمية حول العالم هي الفيفا ثمة مكان بالتأكيد لهذه المباريات، مباريات مثيرة للاهتمام بين الأندية، من دون إضافة (عبء) على جدول المباريات الدولية".

ويشمل اقتراح دوري الأمم مشاركة ثمانية منتخبات، بشكل يكون أقرب الى كأس عالم مصغرة. يشار الى أن الاتحاد الأوروبي أطلق قبل أسابيع النسخة الأولى من دوري الأمم على نطاق القارة، والتي تجمع منتخباتها وفق أربع مستويات، وتقام مبارياتها خلال فترة الاستراحة الدولية.

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