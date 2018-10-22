ميسي يبدأ رحلة التعافي للعودة إلى صفوف البلوغرانا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

بدأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، رحلة التعافي من الإصابة التي تعرض لها أمام إشبيلية، السبت، وسيغيب على إثرها 3 أسابيع عن الفريق.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن البرغوث الأرجنتيني، قضى يوم الأحد في منزله، بسبب الآلام التي يعاني منها إثر الكسر الذي تعرض له في ذراعه الأيمن، ولفتت إلى أن الأرجنتيني لا يريد التسرع في عملية العودة للملاعب مرة أخرى.

واضافت الصحيفة أن "هدفه هو التعافي بشكل تام من الكسر، وسيقوم بتقييم وقت عودته مع الطاقم الطبي للفريق".

وأشارت التقديرات إلى أن اللاعب سيغيب على الأقل لثلاثة أسابيع، لكن كل شيء سوف يعتمد على كيفية تطور عملية تعافيه، حيث سيقوم اللاعب بفحوصات جديدة خلال الأيام القادمة.

وأوضحت أن الوقت المحدد لعودته هو أمام ريال بيتيس، في الحادي عشر من نوفمبر/تشرين ثان القادم، لكن ليو يدرك أنه ربما يكون قادرًا على المشاركة في مباراة الإياب أمام إنتر ميلان، في السادس من الشهر ذاته.

وستكون هذه المشاركة المبكرة محفوفة بالمخاطر، وسوف تعتمد على نتيجة الفريق في المباراة الأولى أمام الإنتر، يوم الأربعاء المقبل، في الكامب نو، علمًا بأن الترشيحات تصب بشكل أكبر في إمكانية مشاركته أمام أتلتيكو مدريد في 24 نوفمبر/تشرين ثان القادم، بعد التوقف الدولي الثالث لهذا الموسم.

وعانى ليو من إصابة طويلة في عام 2015، ولم يكن مهووسًا بالعودة سريعًا على الرغم من أنه كانت هناك مباراة كلاسيكو، وشارك فيها كبديل وانتهت المباراة بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة.



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