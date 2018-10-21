عموري يتعرض لإصابة خطيرة على مستوى الركبة

أخبار الآن | الرياض - المملكة العربية السعودية

تعرض اللاعب الإماراتي المحترف في صفوف الفريق الأول لنادي الهلال السعودي عمر عبدالرحمن عموري، لإصابة خطيرة على مستوى الركبة في أولى دقائق مباراة الزعيم مع الشباب.

وخرج اللاعب باكيا ولم يستطع إكمالَ المباراة التي تقام ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وكانت كرة عرضية في طريقها لعموري في أولى دقائق المباراة ليتدخل بعدها مدافع الشباب غامان على عموري في كرة مشتركة، ما أدى لإصابة اللاعب ليتم استبداله من قبل مدرب الفريق خورخي خيسوس باللاعب عبدالله عطيف في الدقيقة الثانية عشرة من زمن الشوط الأول.



ويمني نجم العين الإماراتي السابق النفس في اللحاق بمنافسات كأس آسيا المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة لخوض غمار المنافسات رفقة الأبيض الإماراتي.



وكان عموري قد تعرض سابقا لذات الإصابة في نفس المكان على مستوى الركبة وهو مؤشر سيء على أن تكون الإصابة قطع بالرباط الصليبي ما يجعل آماله في المشاركة في كأس آسيا مستحيلة لأن ذلك يعني غيابه لأكثر من ستة أشهر عن الملاعب .



يذكر أن عمر عبد الرحمن كان قد انتقل في سوق الانتقالات الماضية إلى صفوف الهلال السعودي على سبيل الإعارة قادما من العين الإماراتي ليسجل بداية جيدة مع الزعيم لكن لعنة الإصابة اوقفت مشواره مع الزعيم الهلالي حتى إشعار آخر .



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