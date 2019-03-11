رسميًا: زيدان مدربًا لريال مدريد حتى 2022

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسمياً، إقالة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري من منصبه وتعيين المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بدلاً منه.

ونشر النادي الإسباني بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني وصفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، يعلن من خلاله عن عودة زيدان لتولي القيادة الفنية للفريق بعقد ينتهي في شهر يونيو من عام 2022.

وبهذا يعود زيدان إلى قيادة الميرنغي بعد 9 أشهر فقط من رحيله عن صفوفه، بعد أن نجح في التتويج بلقبه الثالث على التوالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعاش الميرنغي فترة عصيبة هذا الموسم، حيث خرج من منافسات كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، وتراجع في سلم ترتيب الليغا، وهو ما أدى إلى إقالة سولاري.

وهذا وسيعقد فلورنتينو بيريز رئيس النادي مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم رفقة زيدان في سانتياغو بيرنابيو.

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