بعد خلافه مع بيريز.. راموس قد يلحق برونالدو في يوفنتوس

أخبارالآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحيفة آس)

يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي إلى استغلال الأزمة التي اشتعلت بين فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد وقائد الفريق سيرجيو راموس.

وأكدت صحيفة ”آس“ الإسبانية أن النادي الإيطالي يخطط لضم المدافع الإسباني إلى صفوفه، خاصة مع تناثر شائعات تفيد بعودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى قلعة سانتياغو بيرنابيو.

وكان راموس على خلاف كبير مع مورينيو منذ أن كان المدرب البرتغالي على رأس الإدارة الفنية للنادي الملكي، وهو ما سيصعب إحتمالية تواجدهما معًا بين جدران النادي مرة أخرى.

وأضافت الصحيفة أن إدارة يوفنتوس اختارت التوقيت المناسب لبدء المفاوضات من أجل ضم اللاعب، بعد الخلاف الكبير الذي نشب بين راموس وفلورنتينو بيريز، والذي وصل إلى حد التلاسن والتراشق بينهما عقب خسارة الميرنغي أمام أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا.

ويعد راموس هو ثاني لاعبي ريال مدريد على قائمة المطلوبين في يوفنتوس، حيث أشارت تقارير صحفية في وقت سابق إلى إتمام الإتفاق بين النادي الإيطالي والظهير البرازيلي مارسيلو، والذي سينضم اللاعب بموجبه إلى تشكيلة البيانكونيري لمدة أربعة مواسم.

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