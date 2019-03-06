راموس يصور فيلماً وثائقياً أثناء "هزيمة القرن"!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (صحيفة ماركا)

تواجد المدافع الإسباني سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد في مدرجات ملعب سانتياغو بيرنابيو، لمشاهدة مباراة فريقه أمام أياكس أمستردام الهولندي ، والتي انتهت بوداع الميرنغي لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة بنتيجة (4-1).

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية، أن الشركة المنتجة لفيلم راموس الوثائقي قد قامت بتصوير ردود أفعال اللاعب أثناء تواجده في المدرجات لمؤازرة فريقه، لتكون ضمن مشاهد الفيلم.

وكان راموس قد غاب عن تشكيلة فريقه في مباراة الإياب بسبب عقوبة الإيقاف بعد حصوله على بطاقة صفراء في مباراة الذهاب، وهي البطاقة التي اعترف اللاعب بتعمده الحصول عليها، وترتب عليها تعرضه لعقوبة الإيقاف لمباراتين من جانب الإتحادالأوروبي لكرة القدم.

وتعرض راموس لإنتقادات لاذعة بسبب تعمده الحصول على البطاقة الصفراء في مباراة الذهاب، وتفرغه لتصوير مشاهد فيلمه أثناء مباراة مصيرية للفريق الذي يحمل شارة قيادته.

وافتقد النادي الملكي لجهود قائده في المباراة ليتجرع مرارة هزيمة قاسية على ملعبه بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ويودع البطولة التي يحمل لقبها خلال المواسم الثلاث الماضية.

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