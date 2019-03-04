توابع الكلاسيكو.. ريال مدريد يحدد قائمة خلفاء سولاري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحيفة آس الإسبانية)

يبدو أن رياح الكلاسيكو ستعصف بسفينة الأرجنتيني سانتياغو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، لتُفسد مخططاته في الإستمرار على رأس الإدارة الفنية للنادي الملكي.

وكانت إدارة الميرنغي قد أعلنت في شهر نوفمبر الماضي تمديد عقد سولاري حتى شهر يونيو من عام 2021، وذلك بعد أن حقق انطلاقة قوية في مبارياته الأربعة الأولى مع الفريق ونجح في تحقيق الفوز بها جميعًا.

ولكن مع بداية عام 2019 بدأت علامات الإخفاق في الظهور على طريق المدرب الشاب، واصطدم بالغريم برشلونة في 3 مباريات كلاسيكو متتالية في كأس ملك إسبانيا والليغا، وخسر النادي الملكي مباراتين منها في قلب معقله سانتياغو بيرنابيو وتعادل في مواجهة الكامب نو، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأصوات المُطالِبة بالبحث عن بديل له بداية من الموسم المقبل.

صحيفة آس الإسبانية نشرت تقريرًا يستعرض قائمة خلفاء سولاري المحتملين، وضمت القائمة 3 أسماء هي الأقرب لتولي قيادة الميرنغي في بداية الموسم المقبل.

1- يواكيم لوف

يعد المدرب الألماني يواكيم لوف أبرز خيارات فلورينتينو بيريز رئيس النادي الملكي، وارتبط اسمه كثيرًا بقيادة الفريق خلال السنوات الماضية، ولكن دائمًا ما وقفت رغبته في استكمال مهمته في قيادة المنتخب الألماني أمام تحقيق رغبات بيريز.

ونجح لوف في تغيير وجه المانشافت خلال السنوات الماضية وأضاف النجمة الرابعة على قميص المنتخب الألماني بالتتويج بلقب كأس العالم في صيف 2014 بالبرازيل، وهو التتويج المونديالي الأول للماكينات الألمانية منذ عام 1990.

كما نجح في بلوغ المباراة النهائية لبطولة يورو 2008، ووقف على أعتاب المربع الذهبي في مونديال جنوب افريقيا 2010 وبطولة يورو 2012، ولكن جاءت أسوأ النتائج في صيف العام الماضي بعد أن ودع الفريق المونديال الروسي مبكرًا من مرحلة المجموعات لتزداد التكهنات بشأن رحيل لوف عن مقعده، قبل أن يجدد الإتحاد الألماني الثقة به.

وصرح المدرب الألماني مؤخرًا بإستعداده لقبول مهمة تدريب أحد الأندية الأوروبية مؤكدًا تطلعه خوض هذا النوع الجديد من التحديات، وأشار إلى ريال مدريد واصفًا إياه بالفريق الذي يتمناه أي مدرب.

2- ماسيميليانو أليغري

الإسم الثاني في قائمة خلفاء سولاري هو الإيطالي ماسيميليانو أليغري المدير الفني لفريق يوفنتوس، الرجل الذي نجح في التتويج بالثنائية المحلية رفقة السيدة العجوز في أربعة مواسم متتالية.

وعلى الرغم من التفوق المحلي الكاسح ليوفنتوس تحت قيادة أليغري، إلا أن الفريق فشل في تحقيق الحلم الأكبر بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا رغم اقترابه بشدة من معانقة ذات الأذنين في مناسبتين، وكان ذلك بالتأهل للمباراة النهائية في عامي 2015 و2017، ولكن وقف قطبا إسبانيا برشلونة وريال مدريد سدًا منيعًا أمام الأحلام الإيطالية.

وفي الموسم الحالي كان يوفنتوس ضمن أقوى المرشحين للتتويج باللقب الأوروبي خاصة بعد إنضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للمسابقة إلى صفوفه، ولكن خسر الفريق بثنائية أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب الدور ثمن النهائي ليقترب من توديع المسابقة، وهو ما قد ينهي علاقة أليغري بالفريق مع نهاية الموسم.

3- ماوريسيو بوتشيتينو

ارتبط إسم المدرب الأرجنتيني الشاب ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني الحالي لفريق توتنهام الإنكليزي، بتولي قيادة ريال مدريد في أكثر من مناسبة خلال الأعوام الماضية، وكان من ضمن أبرز المرشحين لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان بعد رحيله عن تدريب الميرنغي الصيف الماضي، ولكنه فضّل البقاء في إنكلترا واستكمال مهمته مع النادي اللندني.

ونجح بوتشيتينو في قيادة توتنهام ونقله إلى خانة الكبار في البريميرليغ خلال المواسم الماضية، كما أصبح الفريق تحت قيادته ضمن المشاركين الدائمين في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

الصحيفة الإسبانية أكدت أن المدرب الأرجنتيني الشاب يعد المرشح الأقرب لتولي قيادة النادي الملكي خاصة وأنه يجيد اللغة الإسبانية وهو ما يفتقد إليه الثنائي لوف وأليغري، إضافة إلى أنه الخيار الأنسب لأسلوب لعب الفريق ومخططاته للفترة المقبلة.

وعلى الرغم من الفترة العصيبة التي يعيشها سولاري في مدريد، إلا أنه قد يضرب جميع العصافير بحجر دوري أبطال أوروبا، وهي المسابقة التي يحمل النادي الملكي لقبها خلال المواسم الثلاث الأخيرة، فإذا ما نجح في الحفاظ على اللقب سترتفع فرصته بكل تأكيد لإنقاذ رأسه من تحت مقصلة الإقالة.

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