مودريتش يعترف: تعويض رونالدو مستحيل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعتبر الكرواتي صانع ألعاب فريق ريال مدريد الإسباني، لوكا مودريتش، أنه من شبه المستحيل تعويض غياب لاعب من طراز البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل نهاية الموسم الماضي إلى يوفنتوس الإيطالي.

وجاءت تصريحات مودريتش، عشية استضافة فريقه لأياكس أمستردام الهولندي في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وانتقل رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى فريق "السيدة العجوز" صيف العام الماضي مقابل نحو 100 مليون يورو، ولم يقم ريال بتعويض غيابه عبر التعاقد مع مهاجم بارز.

وينعكس غياب البرتغالي بشكل واضح على أداء الفريق الإسباني هذا الموسم لاسيما على الصعيد التهديفي.

وقال مودريتش الذي نال بدوره الكرة الذهبية لأفضل لاعب عالميا في 2018، في مؤتمر صحفي مع مدربه الأرجنتيني سانتياغو سولاري "كريستيانو رونالدو لاعب يفتقده أي فريق، تعويضه شبه مستحيل"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأضاف: "عندما رحل إلى يوفنتوس كان النادي يأمل في أن يقوم بعض اللاعبين الآخرين بتقاسم مهمة تسجيل الأهداف. الأمر ليس سهلا لأن كريستيانو كان يسجل (نحو) 50 هدفا في كل موسم ولا نستطيع أن نجد لاعبا يسجل هذا العدد من الأهداف".

وأوضح: "يجب أن نمتلك لاعبين أو ثلاثة يستطيعون تسجيل 10 و15 و20 هدفا لكننا لا نملكهم وهذا مشكلتنا الأساسية هذا الموسم".

وكان لسان حال سولاري مماثلا بقوله "كريستيانو أسطورة حية في هذا النادي، كل ما قام به ما ظاهر في خزائن النادي. لكن كل من له علاقة بالنادي يقوم بقصارى جهده لتقديم عمل أفضل، للدفاع بطريقة أفضل وتسجيل الأهداف".

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