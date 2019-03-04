هل يضحي ريال مدريد بغاريث بيل من أجل إيريكسن؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (DW)

بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد الى الدورس الايطالي، توقع الكثير من متابعي كرة القدم أن يرتدي غاريث بيل ثوب البطل، ويقود النادري الملكي إلى مواصلة اعتلاء منصات التتويج، خاصة وأن النجم الويلزي كان يعيش منذ سنوات في ظل أحسن لاعب في العالم خمس مرات. الا أن الرياح لا تجري بما يشتهي محبي بيل، اذ أن الأخير، وفق أخبار غير مؤكدة، يعيش أيامه الأخيرة في ريال مدريد.

لا شك أن بيل تمكن من تسجيل عدة أهداف حاسمة، إلاّ أن مستواه عاد وخفت بسرعة، وعانى مجدداً من لعنة الإصابة، التي أبعدته عن الملاعب في أكثر من مرة.

وأوضح الموقع الفرنسي أن "الميرنغي"، سيعرض غاريث بيل بالإضافة إلى مبلغ 58 مليون يورو على إدارة توتنهام، من أجل اقناعها بالتخلي عن إيريكسن. وأردف أن نجم "السبيرز" يعد من أهداف ريال مدريد الأساسية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

من هو إيريكسن

يرتبط كريستيان إيريكسن بعقد مع توتنهام يستمر حتى صيف 2020، وتبلغ القيمة المالية للدولي الدنماركي حالياً تقريبا 80 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفر ماركت".

يعتبر كريستيان إيريكسن (27 عاماً)، محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية العملاقة على غرار برشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، حيث أثبت متوسط ميدان توتنهام علو كعبه بفضل مهارته الكبيرة وقدرته على تغيير مجريات المباريات.

في المقابل، قد يقبل توتنهام عرض ريال مدريد، خاصة وأن غاريث بيل سبق له وحمل قميص "السبيرز"، إذ لم يكن فقط الدولي الويلزي واحداً من أبرز نجوم الفريق آنذاك بل أيضاً من أحسن اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مصدر الصور: arabia.eurosport

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