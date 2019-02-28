مانشستر سيتي يواصل مطاردة ليفربول بالفوز على وست هام

أخبار الآن | مانشستر - إنجلترا ( وكالات )

أهدى سيرجيو أغويرو الفوز لفريقه حامل اللقب مانشستر سيتي الفوز بهدف وحيد من ركلة جزاء، على وست هام يونايتد ليظل على بعد نقطة واحدة من ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

فعلى استاد الاتحاد جاءت اللحظة الحاسمة في الدقيقة 59 عندما احتسبت مخالفة ضد فيليبي أندرسون بسبب إعاقة برناردو سيلفا وتقدم أغويرو بهدوء ليسجل من علامة الجزاء.

ووصل السيتي بهذا الفوز إلى النقطة 68 في المركز الثاني خلف المتصدر ليفربول المتصدر برصيد 69 نقطة.

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