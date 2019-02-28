على الطريقة الإيطالية .. ساري يعاقب حارس تشيلسي الشاب كيبا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

استبعد المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري حارس مرمى فريقه تشلسي كيبا أريزابالاغا، من التشكيلة الأساسية لمواجهة توتنهام هوتسبير، ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز البلوز بهدفين نظيفين.

وجاء قرار ساري بعد الحادثة الغريبة وقعت في الثواني الأخيرة من مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي بنهائي كأس الرابطة الإنجليزية، الأحد، حين رفض حارس مرمى تشلسي الخروج من الملعب واستبداله بحارس آخر.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع من نهائي الكأس، رفض كيبا أن ينفذ توجيهات المدير الفني للفريق الإيطالي ماوريتسيو ساري، بالخروج من الملعب من أجل دخول الحارس ويلي كاباييرو، استعدادا لخوض ركلات الترجيح.



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