كيبا يعاند المدرب.. كيف سيعاقب تشيلسي حارسه المتمرد؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في واقعة نادرة ، رفض حارس مرمى تشيلسي الانجليزي كيبا أريزابالاجا الانصياع لأوامر مدربه بالخروج للتبديل ، ما وضع المدرب في حرج خلال مباراة نهائي كأس الكاراباو.

وبقي كيبا داخل الملعب لصد ضربات الترجيح التي رجحت كفة مانشستر سيتي للفوز ببطولة كأس الكاراباو على حساب تشيلسي بنتيجة 4-3.

وقرر تشيلسي معاقبة كيبا بتغريمه راتبه الأسبوعي ، على أن يتم التبرع بالمبلغ لمؤسسة النادي الخيرية حسبما ذكر الموقع النادي الرسمي .

وبعد المباراة اعتذر الحارس كيبا وقال " أعتذر بشكل كامل وشخصي للمدرب وكاباييرو ولزملائي في الفريق وللنادي ، لقد فعلت هذا فعلا والآن أريد أن أقدم نفس الاعتذار إلى الجماهير ، سوف أتعلم من هذه الواقعة وسوف أقبل أي عقوبة أو قرار إنضباطي بحقي."

وأضاف " لقد كنت سعيدا جدا للعب أول نهائي كأس مع تشيلسي و فخور أيضا بأداء الفريق."

وتابع القول " لقد فكرت كثيرًا في أحداث الأمس. على الرغم من وجود سوء فهم ، علمت بأني ارتكبت خطأ كبيرا في كيفية تعاملنا مع الموقف."

أما المدرب ساري ، فقد قال: تحدثت مع كيبا عن الحادثة ، لقد كانت محادثة جيدة. كان هناك سوء فهم أمس لكنه يدرك أنه ارتكب خطأ كبيرا في الطريقة التي تفاعل بها ، وبعدها اعتذر لي ، ولزملائه في الفريق والنادي.

وواصل: الأمر متروك للنادي إذا كانوا يريدون تأديبه وفقا لقواعد النادي ، ولكن بالنسبة لي هذه المسألة مغلقة الآن.

مصدر الصورة : mailonline sport

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