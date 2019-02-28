ليفربول يدك شباك واتفورد بخماسية نظيفة ويحافظ على الصدارة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

عزز ليفربول موقعه في الصدارة بفوزه الكبير على ضيفه واتفورد بخماسية نظيفة الأربعاء على ملعب "أنفيلد رود" في ليفربول في ختام المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتناوب على خماسية ليفربول كل من ساديو ماني "هدفين" في (د.9 و20) رافعا رصيده إلى 14 هدفا في المركز الرابع على لائحة الهدافين، وأوريغي في (د.66)، وفان دايك "هدفين" في (د.80 و83).

وهو الفوز الثاني لليفربول في مبارياته الخمس الأخيرة والـ21 هذا الموسم فرفع رصيده إلى 69 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام مطارده المباشر مانشستر سيتي حامل اللقب والذي تغلب بصعوبة على ضيفه وست هام يونايتد 1-0، في المقابل توقف رصيد واتفورد عند 40 نقطة في المركز السابع.

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