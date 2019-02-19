مانشستر يونايتد يتجاوز تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

أخبار الآن | لندن - إنجلترا ( وكالات )

مانشستر يونايتد يتجاوز تشيلسي بثنائية

بلغ مانشستر يونايتد ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه على مضيفه تشيلسي، حامل اللقب بهدفين نظيفين، اليوم الاثنين، على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة البريطانية لندن، ضمن منافسات ثمن النهائي.

وأحرز هدفي اللقاء كل من، أندير هيريرا، وبول بوجبا .

هذا ويلاقي مانشستر يونايتد في دور ربع النهائي للبطولة فريق وولفرهامبتون.

في المقابل أسفر قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، عن مواجهات ثوية أبرزها التي ستجمع سوانزي سيتي مع مانشستر سيتي، فيما يلتقي واتفورد مع كريستال بالاس ، لتختتم المواجهات بلقاء ميلوول مع برايتون.

وستقام مباريات ربع النهائي، بين يومي 15 و17 مارس/آذار المقبل.

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